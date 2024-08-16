Пляжи Бодрума опустели на Курбан-байрам

Несмотря на объявленные выходные на Курбан-байрам в Турции, пляжи курорта Бодрум были практически пустыми. По данным СМИ, причиной послужили рекордно высокие цены.

Побережье Бодрума в Турции, несмотря на выходные в честь Курбан-байрама, не было полностью заполнено из-за высокой стоимость отдыха. Цена входа на платные пляжи доходила до 255 евро с человека, сообщили местные СМИ.

В честь Курбан-байрама в Турции объявлены выходными дни с 5 по 9 июня. В этот период многие туристы решили воспользоваться возможностью и отправиться на отдых.

"Цены на платные пляжи вновь установили рекорд и выросли на 300%: цены на "люксовые" пляжи Бодрума устанавливают по традиции в евро, поэтому вход на некоторые пляжи будет стоить 200-225 евро с человека, на курорте Чешме для входа на пляж потребуется потратить депозит в размере 5500 лир"

- газета Ekonomim

Отмечается, что на других курортах Турции цены находятся на приемлемом уровне.

Подобная ситуация на курорте Бодрума сложилась впервые на Курбан-байрам: на центральных пляжах лежаки пустели, а отели были заполнены не более чем на 60%.

По данным СМИ, особой популярностью отдых в Бодруме пользуется у представителей турецкой диаспоры, а также туристов из Нидерландов и Германии.