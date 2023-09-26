Замок Святого Петра в Турции: почему стоит увидеть средневековую крепость Бодрума?

Замок Бодрума прекрасно сохранился, а с его стен открываются удивительные виды на город и морской пейзаж. Эта средневековая крепость остается самой масштабной и известной достопримечательностью Бодрума. Расскажем, когда был построен замок Святого Петра в Бодруме, что посмотреть внутри крепости, сколько стоит билет осенью 2024 года и какой график работы.

Во время прогулки по крепости, возведенной рыцарями-госпитальерами, посетители увидят множество древних скульптур и богатую коллекцию музея подводной археологии, расположенного в помещениях замка. В залах демонстрируются предметы, поднятые с затонувших кораблей, а также археологические находки, например, сделанные в древнем лелегском городе Педаса.

История замка Святого Петра

Замок был построен рыцарями ордена Святого Иоанна в начале XV века, это прекрасный образец средневековой фортификационной архитектуры. Строительство замка тесно переплетено со знаменитым Галикарнасским мавзолеем - одним из семи чудес древнего мира, руины которого также можно посетить в Бодруме.

Во-первых, строить крепость госпитальеры начали сразу после разрушения гробницы карийского правителя Мавсола землетрясением в 1402 году. Во-вторых, при строительстве (с 1404 года), а позже и укреплении стен замка (с 1494 по 1507 году) рыцари использовали мраморные блоки и части колонн, оставшиеся от разрушенного мавзолея. После десятилетий атак турки все-таки захватили замок в 1522 году. Но надо сказать, что замок строился не на пустом месте: до него там стояла небольшая сельджукская крепость, а до нее храм Аполлона.

В XIX веке некоторые статуи и мозаики были вывезены из замка в Британский музей, где и остаются по сей день. Сам замок успел в XIX-XX веках побыть военной базой, как турецкой, так и итальянской армии, тюрьмой и просто заброшенным местом. После 1960 года началось его возрождение в качестве музея.

Что посмотреть в замке Святого Петра?

Часовня замка была одной из первых построек. В XVI веке после взятия крепости турками-османами часовню, построенную в 1407 году, перестроили в мечеть. Незадолго до этого в 1519-1520 годах башню перестроили испанские рыцари в более готическом стиле. Минарет мечети пострадал во время Первой мировой войны, его восстановили только в 1997 году. Сейчас мечеть не действует, а функционирует как музейное помещение. Внутри есть стеклянный участок пола, через который виден более древний фундамент IV века до н. э.

Во время строительства крепости госпитальеры, которые были представителями разных стран, построили несколько башен: испанскую, английскую, французскую, итальянскую и немецкую. Крепостные стены украшены рыцарскими гербами, а в некоторых местах можно найти надписи.

Размещенный в замке музей посвящен артефактам, найденным на кораблях, потерпевших в древности крушение в Эгейском и Средиземном регионах. Центральный экспонат - это воссозданная модель 15-метрового Улубурунского корабля в натуральную величину. Этот финикийский корабль, сделанный из кедра, затонул еще в конце XIV века до н. э. недалеко от города Каш. Его находка в 1982 году стала невероятным событием для ученых. Останки корабля поднимали на сушу 10 лет. На корабле перевозили более 18 тысяч предметов, включая медные и оловянные слитки, посуду, продукты, страусиные яйца, оружие и ювелирные изделия. Некоторые предметы представлены на экспозиции. Также можно увидеть анимацию, как примерно произошло крушение корабля. В залах замка представлены и предметы, найденные во время других кораблекрушений.

В Итальянской и Французской башнях размещено несколько выставок с находками, сделанных в некрополях раннего бронзового века. На верхнем уровне Французской башни есть выставка, посвященная античному городу Педаса. Еще один зал посвящен карийской принцессе, умершей в IV веке до нашей эры. Можно увидеть ее саркофаг с останками, ее украшения и то, как она скорее всего выглядела при жизни.

В садах замка представлены деревья средиземноморского региона, включая мирт и платаны. В садах кроме колонн и блоков Галикарнасского мавзолея можно увидеть статуи, мозаику, глиняные вазы и амфоры, а также более поздние мины, якоря и пушки. По крепости свободно прогуливаются павлины. На территории есть пара кафе и небольшой сувенирный магазин.

Сколько стоит билет в замок Бодрума в 2024 году?

Осенью 2024 года посещение Бодрумского замка обойдется в 23 евро, но в кассе принимают наличными только лиры по актуальному курсу, в сентябре это примерно 870 лир за человека (2300 рублей). За аудиогид нужно доплатить отдельно. Дополнительно оплачивается и секция музея с обломками корабля - 6 евро (228 лир или 617 рублей), но по факту билет в ней не всегда проверяют.

На официальном сайте цена посещения замка указана как 20 евро, но для покупки электронного билета понадобится зарубежная платежная карта. Дети до 8 лет могут посетить замок бесплатно в сопровождении родителей после демонстрации документа.

Посещение замка Святого Петра доступно по музейной карте как Эгейского региона (95 евро за 7 дней - более 9,5 тысяч рублей), так и Турции (165 евро за 14 дней - почти 17 тысяч рублей).

Часы работы замка Бодрум в 2024 году?

Замок Бодрума можно посетить в любой день, причем во время туристического сезона часы его работы продлевают. С апреля по конец сентября посетить крепость можно с 8:30 до 22:00. Это очень удобно, поскольку можно избежать дневной жары, полюбоваться закатом с крепостных стен и увидеть замок как в дневное, так и ночное время с подсветкой. В остальные месяцы замок доступен для посетителей до 17:30. Музейные помещения внутри закрываются немного раньше самого замка.