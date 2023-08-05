Отдых в Бодруме 2024: стоит ли ехать и что посмотреть

В Бодруме светит солнце более 300 дней в году, а местная архитектура и кухня способны заменить Грецию. Расскажем, где находится Бодрум, как туда добраться из России, какое там море и где лучше купаться, какая погода в сентябре и октябре, какая температура воды, как дешевле перемещаться по городу, где недорого поеcть и что посмотреть.

Один из самых модных курортов турецкой ривьеры уже давно привлекает европейцев, но туристы из России массово обратили на него внимание только в последние годы. Утопающие в цветах белые каменные дома, красивый порт с оставшимся от крестоносцев замком, восхитительная кухня и модные бич-клабы: Бодрум - это то, место, которое хочется увидеть своими глазами.

Где находится Бодрум?

Бодрум расположен в юго-западной турецкой провинции Мугла на юге одноименного полуострова. Город-порт лежит на берегах Бодрумской бухты, включенной в залив Гекова. На полуострове кроме Бодрума находится множество других морских курортов, причем каждый из них окружен древними достопримечательностями и очаровательными бухтами. Недалеко от береговой линии Бодрума находятся десятки мелких турецких островов и более крупные греческие, например Кос. От Измира и Фетхие Бодрум находится примерно в 230 км, от Антальи - в 420 км, от Стамбула - в 680 км.

Как добраться до Бодрума?

Из России в Бодрум можно добраться прямым рейсом из нескольких крупных городов различными авиакомпаниями, включая Аэрофлот, Азимут, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Azur Air и Уральские авиалинии. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Бодрум лететь в среднем от 4 до 5 часов, из Минеральных Вод - 2 часа 40 минут. В сезон прямых рейсов больше. Из Стамбула в Бодрум лететь меньше чем 1,5 часа.

Сколько ехать до Бодрума?

Из международного аэропорта Миляс-Бодрум до центра города ехать около 40 минут (38 км). Если отель не предоставляет трансфер, добраться в центр Бодрума можно без проблем на автобусах Havas: ехать 35-45 минут, стоимость проезда в сентябре 2024 года составляет 150 лир (404 рубля).

Как пользоваться общественным транспортом в Бодруме?

В Бодруме есть два автобусных вокзала - центральный и новый, расположенный около курорта Торба. Старый вокзал удобно расположен в центральном районе Бодрума, с него отправляются долмуши по всему полуострову. Новый вокзал выглядит чище и симпатичнее, но добираться до него лишние 20 минут на маршрутке. Так что им пользуются только в тех случаях, если до какого-то места нельзя доехать со старого автовокзала. Туалеты на новом автовокзале платные (10 лир), есть удобные места ожидания.

Чтобы сэкономить на проезде, стоит купить карту kentkart провинции Мугла. Она будет работать во всех местах этой провинции, не только в Бодруме, так что ее стоит сохранить для следующих поездок. К тому же, одной картой могут пользоваться сразу несколько человек по очереди. Купить карту можно в том же терминале за 50 лир, где их пополняют. С картой проезд на не очень большие расстояния будет стоить 23 лиры (62 рубля) вместо 30 лир, а, например, в другой конец полуострова - 42 или 48 лир (114-130 рублей).

Есть приложение Mugla Kart, где можно отслеживать долмуши и автобусы, также в Бодруме на многих остановках доступно расписание на Яндекс.картах. Летом долмуши ходят с утра и до ночи. По всему городу расположены станции такси, где указана примерная стоимость, но ездить в Турции нужно исключительно с включенным счетчиком.

Какая погода в Бодруме?

Хотя Бодрум находится немного севернее самых популярных турецких курортов, в июле и августе здесь тоже очень жарко. Уже в середине июня столбик термометра ползет до температуры выше +30°C, в августе доходя до +35°C. Температура воздуха до +30°C обычно сохраняется до конца сентября. В Бодруме очень популярен “бархатный сезон”, который начинается в начале сентября. Для экскурсионного, а не исключительно пляжного, туризма лучше выбирать период с середины сентября по середину июня за исключением зимних месяцев, так как с декабря по начало марта обычно выпадает большая часть осадков.

Какое море в Бодруме и какая температура воды?

Полуостров Бодрум омывается водами Эгейского моря, которое заметно прохладнее Средиземного. В сентябре температура воды составляет 25°C, к октябрю она снижается на два градуса. Однако, учитывая, что разница с температурой воздуха составляет всего 2°C, купаться еще вполне можно. К началу ноября сезон купания в Бодруме уже обычно заканчивается на температуре 21°C. Самое теплое море в Бодруме в августе - выше 26°C, а сезон у большинства купальщиков здесь начинается лишь в июне.

Какие пляжи в Бодруме?

На полуострове Бодрум есть очень много бесплатных муниципальных пляжей, но также есть и бич-клабы за определенную плату, а также эксклюзивно отельные пляжи для постояльцев.

Центральный галечный пляж города - бесплатно и наиболее близко к центру города, но из-за порта неподалеку там не слишком чисто и негде развернуться. Он скорее хорош для отдыха, чем для купания. Даже те, кто остановился в центральной части Бодрума, предпочитают купаться где-то еще.

Гюмбет - бесплатный длинный галечно-песочный пляж очень популярен, поскольку на этом соседнем курорте останавливается много туристов, но вода здесь бывает чистая в основном по утрам.

Битез - галечно-песчаный пляж, довольно приятный. Но в каждом из многочисленных курортов есть свои муниципальные и платные пляжи: Торба, Тургутрейс, Гюмюшлюк, Ортакент, Яхши, Бардакчи, Ялыкавак, Багла, Гюндоган, Акьярлар и Гельтюркбюкю.

Самыми красивыми местами для купания можно назвать бухты с бирюзовой водой, куда легче всего добраться на яхте во время морских экскурсии, например, Аквариум, Аспат и Орак. Также очень красив пляж Додо, расположенный недалеко от Ялыкавака.

Где дешево поесть в Бодруме?

В Бодруме и соседних курортах множество ресторанов, кафе, кофеен и баров на любой вкус. Большинство из них очень дорогие, поэтому самым популярным местом для приема пищи у местных жителей и туристов остается сеть муниципальных кафе Belediye. Большая часть посетителей турки, так как не все туристы знают об этом месте. Если есть ВНЖ именно в Бодруме, то предоставляется еще дополнительная скидка. Выбор в этих кафе не слишком большой, зато порции большие: везде есть завтраки до 15:00, закуски, сэндвичи, салаты, пасты, бургеры, безалкогольные напитки, пиво, десерты. Но а некоторых кафе есть более сложные блюда.

Например, омлет можно купить за 80-120 лир (217-320 рублей), большой классический турецкий завтрак - за 250 лир (670 рублей), закуски - за 90 лир (240 рублей), салаты стоят от 140 лир (380 рублей), чизкейки и тирамису - за 140 лир. Капучино в таких кафе стоит 75 лир (203 рубля), американо - 65 лир (176 рублей), холодный американо - 70 лир (190 рублей), холодный латте - 90 лир (244 рубля), турецкий чай - 15-30 лир (40-80 рублей), газировка и чай в банках - 50 лир (135 рублей), минералка - 25 лир (68 рублей), свежевыжатый апельсиновый сок - 75 лир (203 рубля).

Что посмотреть в Бодруме?

Замок Святого Петра, который чаще называют замком Бодрума. Самая главная достопримечательность города начала XV века находится в самом его сердце. Прогулка по отреставрированной средневековой крепости крестоносцев займет несколько часов, поскольку в нем расположен Музей подводной археологии. Так что кроме созерцания красивых видов со стен замка в его помещениях можно увидеть предметы старины и руины Улубурунского финикийского корабля. Галикарнас - город, на руинах которого стоит Бодрум. От знаменитого Галикарнасского мавзолея IV века до н.э. мало что осталось, но сходить туда стоит, поскольку это одно из одно из Семи античных чудес света. Античный театр, построенный в IV века до н.э., был отреставрирован и там до сих пор проводятся концерты и представления. От театра удобно спуститься к мавзолею, а оттуда по красивой улице Сарай через арку к набережной. Ворота Миндоса были частью крепостной стены и западным выходом из Галикарнаса. Недалеко от них находится также сохранившийся фрагмент стены, тоже IV века до н.э. Это место отдалено от центра Бодрума, туда ближе идти из Гюмбета. Посещение возможно круглосуточно. Ветряные мельницы XVIII века расположены на холме между Бодрумом и Гюмбетом. К ним дойти можно пешком, либо доехать на долмуше до поворота. В одной из мельниц можно забраться на второй этаж. Это место стало одним из неофициальных символов Бодрума и популярной локацией для встречи заката. В Бодруме также можно сходить в музей турецкого певца и актера Зеки Мюрена

Чем заняться в Бодруме?

прогуляться по улочкам старого города, начинающегося выше замка;

съездить на лучшие курорты полуострова - Ялыкавак, Гюмюшлюк и Тургутрейс;

отправиться в экскурсию на целый день в Эфес, Дальян и Памуккале;

поехать на морские прогулки на яхтах вдоль островов и к самым красивым бухтам;

съездить на пароме на полуостров Датча, а если есть шенгенская виза, то и на греческий остров Кос;

окунуться в минеральные источники на Черном острове;

устроить шоппинг в торговых центрах города (Midtown, Oasis и Shopping Mall Bodrum Marina), на рынках или в отдельных сетевых магазинах. В Бодруме есть даже Ikea.