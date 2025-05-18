Пезешкиан поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Президент Ирана Пезешкиан поздравил президента Азербайджана Алиева с предстоящим Днем независимости. В праздничном послании он отметил желание развивать отношения двух стран.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо, в котором поздравил его и азербайджанский народ с предстоящим праздником – Днем независимости. Его отметят 28 мая.

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран хочет расширять и развивать двусторонние отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства.

В этом контексте он подчеркнул важность ускорения осуществления совместных проектов в различных сферах, особенно тех, что связаны с транспортом, электроэнергией и природным газом. Президент Ирана также считает необходимым увеличить торговый оборот между двумя странами.

Напомним, что Масуд Пезешкиан совершил официальный визит в Баку 28 апреля, в ходе которого встретился с Ильхамом Алиевым. Они обсудили ирано-азербайджанские связи и подписали ряд документов.