Вестник Кавказа

Лидеры Туркменистана поздравили Азербайджан с Днем независимости

Лидеры Туркменистана поздравили Азербайджан с Днем независимости
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана направил Ильхаму Алиеву письмо по случаю Дня независимости. Поздравления выразил и президент Туркменистана.

Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю Дня независимости Азербайджана.

Он отметил, что за годы суверенного развития Азербайджан достиг колоссальных успехов во всех сферах жизнедеятельности, завоевал высокий авторитет и доверие на мировой арене.

Он выразил убежденность в том, что стратегическое партнерство двух стран, основанное на принципах добрососедства, дружбы и доверия, будет динамично развиваться.

Бердымухамедов пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, счастья и успехов на должности, а азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания.

Поздравительную телеграмму направил и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он выразил уверенность, что отношения между Баку и Ашхабадом будут развиваться на благо народов двух стран.

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