Пезешкиан: Ирану не нужно ядерное оружие

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в телефонной беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном еще раз отверг подозрения в разработке ядерного оружия в Иране. По его словам, Тегеран намеревался договориться с США мирно, но из-за начала конфликта с Израилем не может поддерживать дипломатический диалог с Вашингтоном.

Иранский президент Масуд Пезешкиан созвонился сегодня вечером с президентом Франции Эммануэлем Макроном, темой их беседы стал ирано-израильский военный конфликт, спровоцированный промедлением ирано-американских переговоров по заключению новой ядерной сделки.

Пезешкиан в первую очередь подчеркнул, что иранское руководство в соответствии с фетвой рахбара Али Хаменеи не планировало разрабатывать ядерное оружие и надеялось на достижение компромисса по иранской ядерной программе дипломатическим путем.

Он отметил, что в военной ситуации, когда Израиль атакует иранские ядерные заводы и военную инфраструктуру, Иран не будет вести переговоры с США по новой ядерной сделке. Также Тегеран отказывается от выполнения требования по обнулению обогащения урана и считает их, указал Пезешкиан, иррациональными.

Кроме того, президент Ирана указал французскому коллеге на готовность Тегерана в целях обороны иранского народа к любым необходимым силовым действиям.