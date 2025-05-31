Пезешкиан: Ирану не нужно ядерное оружие

Иранский президент Масуд Пезешкиан созвонился сегодня вечером с президентом Франции Эммануэлем Макроном, темой их беседы стал ирано-израильский военный конфликт, спровоцированный промедлением ирано-американских переговоров по заключению новой ядерной сделки.
Пезешкиан в первую очередь подчеркнул, что иранское руководство в соответствии с фетвой рахбара Али Хаменеи не планировало разрабатывать ядерное оружие и надеялось на достижение компромисса по иранской ядерной программе дипломатическим путем.
Он отметил, что в военной ситуации, когда Израиль атакует иранские ядерные заводы и военную инфраструктуру, Иран не будет вести переговоры с США по новой ядерной сделке. Также Тегеран отказывается от выполнения требования по обнулению обогащения урана и считает их, указал Пезешкиан, иррациональными.
Кроме того, президент Ирана указал французскому коллеге на готовность Тегерана в целях обороны иранского народа к любым необходимым силовым действиям.