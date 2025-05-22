Петр Глыбочко поздравил первого вице-президента Азербайджана с Днем независимости

Ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Днем независимости Азербайджана.

Сегодня ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Днем независимости Азербайджана.

"Позвольте заверить Вас в своем глубоком уважении и от имени коллектива Сеченовского университета, а также от себя лично поздравить Вас и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости"

– Петр Глыбочко

Ректор Первого МГМУ имени Сеченова подчеркнул, что масштабная деятельность, которую Мехрибан Алиева ведет на благо народа Азербайджана, ее глубокая приверженность гуманитарным ценностям и выдающийся вклад, который она внесла в развитие здравоохранения, образования и культуры, снискали ей искреннее уважение на мировой арене.

"Под Вашим руководством реализуются важнейшие социальные инициативы, укрепляющие духовный потенциал страны. Особенно хотелось бы отметить Ваш значительный вклад в развитие медицинской науки и практики, а также поддержку программ, направленных на укрепление здоровья граждан"

– Петр Глыбочко

Он обратился к Мехрибан Алиев с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ее высокой миссии. Петр Глыбочко пожелал, чтобы Азербайджан продолжил достигать новых вершин, развиваясь под знаком мира и прогресса.

Напомним, День независимости Азербайджана отмечается 28 мая.