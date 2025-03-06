Вестник Кавказа

Глава Татарстана поздравил Азербайджан с Днем независимости

Глава Татарстана поздравил Азербайджан с Днем независимости
28 мая Азербайджан отметит День независимости. В связи с этим глава Татарстана Минниханов направил президенту Алиеву поздравительное письмо.

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с связи с празднованием Дня независимости 28 мая.

"Пусть радость великого дня, особый дух единения вокруг общих высоких целей станут для Вас и всех граждан Вашей прекрасной страны источником вдохновения и новых сил для дальнейшего неустанного созидания во имя процветания Азербайджана"

- Рустам Минниханов

Он также выразил признательность Ильхаму Алиеву за внимание к Татарстану и надежду, что в будущем сотрудничество республики и Азербайджана в рамках российско-азербайджанских отношений будет только приумножаться.

Напоследок, раис Татарстана пожелал азербайджанскому народу здоровья, счастья и прекрасного праздничного настроения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.