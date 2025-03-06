Глава Татарстана поздравил Азербайджан с Днем независимости

28 мая Азербайджан отметит День независимости. В связи с этим глава Татарстана Минниханов направил президенту Алиеву поздравительное письмо.
Глава Татарстана Рустам Минниханов направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с связи с празднованием Дня независимости 28 мая.
"Пусть радость великого дня, особый дух единения вокруг общих высоких целей станут для Вас и всех граждан Вашей прекрасной страны источником вдохновения и новых сил для дальнейшего неустанного созидания во имя процветания Азербайджана"
- Рустам Минниханов
Он также выразил признательность Ильхаму Алиеву за внимание к Татарстану и надежду, что в будущем сотрудничество республики и Азербайджана в рамках российско-азербайджанских отношений будет только приумножаться.
Напоследок, раис Татарстана пожелал азербайджанскому народу здоровья, счастья и прекрасного праздничного настроения.