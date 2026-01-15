Перспективы сотрудничества в атомной энергии обсудили Ереван и Астана

Глава Агентства по атомной энергии Казахстана провел встречу с послом Армении в стране. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран в сфере атомной энергии.
В Астане прошла встреча посла Армении в республике и главы Агентства по атомной энергии Казахстана. Об этом рассказали в армянском посольстве в РК.
Центральной темой встречи Армена Гевондяна и Алмасадама Саткалиева стали перспективы взаимодействия двух стран в области атомной энергии.
Руководитель агентства представил послу вопросы в свете принятого в том году решения о возведении на территории Казахстана атомных электростанций.
Другие подробности встречи на данный момент не сообщаются.
Напомним, в ноябре 2025 года Армения и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.