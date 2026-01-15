Вестник Кавказа

Перспективы сотрудничества в атомной энергии обсудили Ереван и Астана

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Глава Агентства по атомной энергии Казахстана провел встречу с послом Армении в стране. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран в сфере атомной энергии.

В Астане прошла встреча посла Армении в республике и главы Агентства по атомной энергии Казахстана. Об этом рассказали в армянском посольстве в РК.

Центральной темой встречи Армена Гевондяна и Алмасадама Саткалиева стали перспективы взаимодействия двух стран в области атомной энергии.

Руководитель агентства представил послу вопросы в свете принятого в том году решения о возведении на территории Казахстана атомных электростанций.

Другие подробности встречи на данный момент не сообщаются.

Напомним, в ноябре 2025 года Армения и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.

