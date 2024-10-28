Вестник Кавказа

Перспективы расширения ШОС оценил генсек организации

Перспективы расширения ШОС оценил генсек организации
Генсек ШОС рассказал, что организация не испытывает дефицита заявок на вступление. При этом он подчеркнул, что ШОС в первую очередь важно качество участников, а не их количество.

Говорить о конкретных планах расширения Шанхайской организации сотрудничества пока преждевременно. Об этом заявил ее генсек Нурлан Ермекбаев.

При этом он отметил, что ШОС получила достаточно заявок на вступление, передает РИА Новости.

"Эти вопросы обсуждаются в закрытом режиме между государствами-членами ШОС. Какое будет принято решение – покажет время. Могу лишь заверить, что недостатка в заявках наша организация не испытывает"

– генсек организации

При этом он обратил внимание на то, что расширение ШОС – не самоцель организации.

"Хотел бы подчеркнуть, что государства-члены солидарны в том, что важно не количество, а качество. Идет работа над совершенствованием практики взаимодействия между членами "сообщества ШОС"

– Нурлан Ермекбаев

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