Переговоры России и Украины пройдут в Ватикане?

Следующий этап переговоров России и Украины все же может принять Ватикан – ожидается, что на встрече также будет присутствовать американская делегация, в состав которой войдут высокопоставленные чиновники.

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На этот раз на переговорах будет присутствовать высопоставленная делегация из США, в составе которой госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также спецпосланник по Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

Территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров ранее предложил новый Папа Римский Лев XIV, инициативу одобрил президент США Дональд Трамп.

Напомним, прямые переговоры между Россией и Украиной 16 мая прошли в турецком Стамбуле. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, отметив, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением по их итогам: говоря об итогах встречи, глава российской делегации отметил, что главным их итогом стала договоренность о масштабном обмене военнопленными с Украиной - 1000 на 1000 человек. Также украинская сторона запросила встречу глав государств, и российская делегация приняла это к сведению, сообщил Владимир Мединский.