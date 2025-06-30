Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжились после перерыва

Перерыв в переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна завершился. Встреча продолжилась в расширенном формате.

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби продолжились после перерыва, сообщили СМИ.

Уточняется, что она продолжилась с участием делегаций.

Напомним, что в состав азербайджанской делегации входят помощник президента Хикмет Гаджиев, глава МИД Джейхун Байрамов, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель премьер-министра страны Шахин Мустафаев.

Армянскую сторону представляют секретарь СБ Армен Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, заместитель премьер-министра Мгер Григорян и зампредседателя парламента Рубен Рубинян.

Второй переговорный раунд в расширенном составе продлился около часа, после чего Ильхам Алиев и Никол Пашинян вновь остались наедине. Лидеры говорили порядка 40 минут, после чего, в 13:00 по московскому времени, было объявлено о завершении переговоров.

Переговоры в расширенном составе продолжались около двух часов. После этого стартовала встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в формате один на один. Лидеры двух стран проговорили около часа, после чего начался перерыв.