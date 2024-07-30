Вестник Кавказа

Пятибалльное землетрясение зафиксировано в центре Турции

Пятибалльное землетрясение зафиксировано в центре Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Довольно сильное землетрясение магнитудой 5,2 сегодня утром было зафиксировано в центре Турции – его эпицентр находился в 29 км к северо-востоку от города Козан, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Сегодня утром жители центральной части Турции почувствовали довольно сильные подземные толчки – их магнитуда составляла 5,2, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишут турецкие СМИ.

Эпицентр землетрясения располагался в 29 км к северо-востоку от города Козан, где проживают 88,1 тыс человек, глубина залегания очага подземных толчков составляла 12 км, передает Trend.

Как землетрясение сказалось на инфраструктуре, есть ли разрушения и пострадавшие, неизвестно - информации об этом пока не поступало.

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