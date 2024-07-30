Вестник Кавказа

Борец из Азербайджана пробился в полуфинал Олимпиады

Борец из Азербайджана пробился в полуфинал Олимпиады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борец Санан Сулейманов одолел своего противника на Олимпийских играх. Он вышел в четвертьфинал, где встретится с соперником из Казахстана.

Азербайджанский борец-классик Санан Сулейманов стал полуфиналистом олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весе до 77 кг.

Спортсмен одержал победу над представителем Венгрии Золтаном Леваи. До этого Санан победил болгарина Айка Мнацаканяна со счетом 2:0.

Отмечается, что в полуфинальной схватке Сулейманову предстоит сразиться с Демеу Жадраевым из Казахстана. Оба спортсмена выйдут на ковер вечером.

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