Борец из Азербайджана пробился в полуфинал Олимпиады

Борец Санан Сулейманов одолел своего противника на Олимпийских играх. Он вышел в четвертьфинал, где встретится с соперником из Казахстана.

Азербайджанский борец-классик Санан Сулейманов стал полуфиналистом олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весе до 77 кг.

Спортсмен одержал победу над представителем Венгрии Золтаном Леваи. До этого Санан победил болгарина Айка Мнацаканяна со счетом 2:0.

Отмечается, что в полуфинальной схватке Сулейманову предстоит сразиться с Демеу Жадраевым из Казахстана. Оба спортсмена выйдут на ковер вечером.