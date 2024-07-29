Борцы-классики из Азербайджана вступают в борьбу за медали на Олимпиаде

На Олимпиаде в Париже начинаются соревнования среди борцов. Борцы греко-римского стиля сразятся за медали первыми. Откроет турнир схватка с участием азербайджанского спортсмена.

На проходящих в Париже Олимпийских играх сегодня стартуют соревнования среди борцов греко-римского стиля. На представителей этого вида спорта в Азербайджане возлагают большие надежды.

Откроет соревнования среди борцов-классиков схватка с участием азербайджанца Мурада Мамедова и венесуэльца Хосе Родригеса. Они будут сражаться в весе до 60 кг.

За награды также поборется представитель сверхтяжелого веса (до 130 кг) Сабах Шариати. Его соперником станет борец из Эстонии Хейки Наби.

Для Мамедова эта Олимпиада стала первой в карьере. Шариати уже сражался на олимпийском ковре 8 лет назад в Рио-де-Жанейро и выиграл бронзовую медаль.

Также 6 августа стартует турнир по женской борьбе. На нем примет участие многократных призер европейских и мировых первенств, а также Олимпиады Мария Стадник (50 кг).

Напомним, в копилке Азербайджана два золота, которые принесли дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев. Серебро себе гарантировал боксер Альфонсо Домингес, пройдя в финал.