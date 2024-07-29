Вестник Кавказа

Азербайджанские борцы вылетели в Париж

Азербайджанские борцы вылетели в Париж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Члены сборной Азербайджана по борьбе отправились в Париж на Олимпиаду. Первые схватки состоятся 5 августа. За ними на Игры отправятся вольники.

Члены сборной Азербайджана по борьбе вылетели в Париж для участия в Олимпийских играх 2024. Первыми отправились борцы-классики.

Отмечается, что во Францию отправились 7 борцов, которые представят Азербайджан в олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе.

Проводить спортсменов приехали представители Минмолодежи и спорта страны, Федерации борьбы АР, тренеры, другие борцы, а также родные и близкие спортсменов.

Первые схватки у азербайджанских борцов запланированы на 5 августа.

Стоит добавить, что борцы-вольники вылетят в Париж 6 августа. Они будут бороться в последние дни Олимпийских игр.

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