Азербайджанские борцы вылетели в Париж

Члены сборной Азербайджана по борьбе отправились в Париж на Олимпиаду. Первые схватки состоятся 5 августа. За ними на Игры отправятся вольники.

Члены сборной Азербайджана по борьбе вылетели в Париж для участия в Олимпийских играх 2024. Первыми отправились борцы-классики.

Отмечается, что во Францию отправились 7 борцов, которые представят Азербайджан в олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе.

Проводить спортсменов приехали представители Минмолодежи и спорта страны, Федерации борьбы АР, тренеры, другие борцы, а также родные и близкие спортсменов.

Первые схватки у азербайджанских борцов запланированы на 5 августа.

Стоит добавить, что борцы-вольники вылетят в Париж 6 августа. Они будут бороться в последние дни Олимпийских игр.