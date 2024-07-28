Двое мужчин пропали в реке на северо-востоке Армении

Трое друзей купались в реке в северо-восточной части Армении. В какой-то момент один из них начал тонуть, а второй бросился ему на помощь. В результате инцидента мужчины пропали.

В понедельник, 5 августа, в Тавушской области Армении пропали в реке двое мужчин. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Согласно предварительным данным, трое друзей купались в водохранилище неподалеку от села Азатамут. В какой-то момент один из мужчин начал тонуть. Второй бросился ему на помощь, пытаясь спасти.

В результате инцидента двое граждан, оказавшихся в водоеме, пропали. Их товарищу, который находился на берегу и стал свидетелем произошедшего, стало плохо. Его доставили в больницу.

В ходе поисков спасатели обнаружили тело одного из мужчин. Они извлекли его из реки.

В МВД Армении отметили, что с наступлением темноты поиски второго пропавшего гражданина временно прекратились из-за плохой видимости.