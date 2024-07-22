Вестник Кавказа

Река разлилась на севере Армении – эвакуированы десятки человек

Река разлилась на севере Армении – эвакуированы десятки человек
© Фото: Спасательная служба МВД Армении
Разлив реки вызвал ряд ЧП в Тавушской области Армении. Воды реки Агстев заблокировали детский лагерь, понадобилась эвакуация. Кроме того, пострадал мост.

Уровень воды в реке Агстев превысил безопасную отметку, она разлилась на севере Армении, понадобилась помощь спасателей. Подробности рассказали в Спасательной службе МВД.

Сигнал о ЧС в Тавушской области и о том, что нужна помощь, был получен сегодня в 12:37 (11:37 мск). Оказалось, что разлившаяся река заблокировала людей в лагере

для детей у села Хаштарак.

Спасатели провели эвакуацию. В общей сложности были спасены 46 детей и девять взрослых.

© Фото: Спасательная служба МВД Армении

Кроме того, наводнение спровоцировало повреждение моста, которым пользовались жители Хаштарака и Лусаовита. Движение по нему сейчас невозможно. Транспорт направляют на альтернативную грунтовую дорогу.

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