Вестник Кавказа

Землетрясение магнитудой 5,8 потрясло Казахстан

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сейсмологи зарегистрировали в пятницу вечером землетрясение на территории Казахстана. Его магнитуда составила 5,8.

Вечером 2 августа в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сказано в заявлении МЧС республики.

Подземные толчки были зафиксированы в Восточно-Казахстанской области в 23:15 по местному времени (21:15 мск).

"Эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда – 5,8"

– пресс-служба ведомства

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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