Землетрясение магнитудой 5,8 потрясло Казахстан

Сейсмологи зарегистрировали в пятницу вечером землетрясение на территории Казахстана. Его магнитуда составила 5,8.
Вечером 2 августа в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сказано в заявлении МЧС республики.
Подземные толчки были зафиксированы в Восточно-Казахстанской области в 23:15 по местному времени (21:15 мск).
"Эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда – 5,8"
– пресс-служба ведомства
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.