Дело о пропаже спортсменки в Каспийске передали в Москву

Дело о пропаже спортсменки в Каспийске передали в центральный аппарат СКР по поручению Бастрыкина. Провести более качественное и объективное расследование попросила мать пропавшей девушки.

Глава СКР Александр Бастрыкин решил передать дело о февральской пропаже девушки в Каспийске в центральный аппарат комитета, рассказали в ведомстве.

Мать девушки отправила обращение в приемную председателя СКР, так как не была довольна тем, как идет расследование.

" По мнению родителей, исчезновение дочери носит криминальный характер"

- СКР

Для того, чтобы расследование было полное и объективное, Бастрыкин и решил отдать уголовное дело в центр.

В этом феврале студентка из Ростова-на-Дону приехала на спортивные соревнования в дагестанский Каспийск. Бой по тайскому боксу она проиграла и, со слов матери, очень расстроилась. После этого она покинула свою комнату, оставила там телефон и пропала.

Поиски начались 11 февраля. Последний раз пропавшую видели вечером на берегу, девушка по пояс стояла в море. Есть данные, что примерно в то же время спортсменка села в неизвестный автомобиль на дороге у моря.