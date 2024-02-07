Спортсменку из Северной Осетии вторые сутки ищут в Дагестане

В Дагестане вторые сутки ищут 22-летнюю Анну Цомартову из Северной Осетии, в республику она приехала для участия в соревнованиях по тайскому боксу.
"К поиску пропавшей девушки подключились водолазы. Ищут также и на катерах, которые вышли в море еще утром. Все возможные средства и способы подключены для поиска. На протяженности в несколько километров прибрежной зоны в районе, где пропавшую видели в последний раз, беспрерывно ведется поисковая работа"
– пресс-служба МВД Дагестана
Тревогу забила мать девушки, она рассказала, что дочь тяжело переживала проигрыш на состязаниях в Каспийске, в итоге ушла из дома без телефона в неизвестном направлении. Поиски начались ранним утром в воскресенье.
Уголовный розыск установил, что последний раз пропавшую видели вечером в субботу на берегу, девушка по пояс стояла в морской воде. По другим данным примерно в то же время Анна села в неизвестный автомобиль на дороге у моря.
"Лиза Алерт" в Дагестане просит помочь с поисками спортсменки. Девушка была одета в черные брюки и худи, в белые кроссовки. Рост 22-летней пропавшей составляет 164 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.