Спортсменку из Северной Осетии вторые сутки ищут в Дагестане

Девушка ушла из дома без телефона и не вернулась, поиски ведутся с утра 11 февраля. В Каспийске она участвовала в соревнованиях по тайскому боксу, но проиграла.

В Дагестане вторые сутки ищут 22-летнюю Анну Цомартову из Северной Осетии, в республику она приехала для участия в соревнованиях по тайскому боксу.

"К поиску пропавшей девушки подключились водолазы. Ищут также и на катерах, которые вышли в море еще утром. Все возможные средства и способы подключены для поиска. На протяженности в несколько километров прибрежной зоны в районе, где пропавшую видели в последний раз, беспрерывно ведется поисковая работа"

– пресс-служба МВД Дагестана

Тревогу забила мать девушки, она рассказала, что дочь тяжело переживала проигрыш на состязаниях в Каспийске, в итоге ушла из дома без телефона в неизвестном направлении. Поиски начались ранним утром в воскресенье.

Уголовный розыск установил, что последний раз пропавшую видели вечером в субботу на берегу, девушка по пояс стояла в морской воде. По другим данным примерно в то же время Анна села в неизвестный автомобиль на дороге у моря.

"Лиза Алерт" в Дагестане просит помочь с поисками спортсменки. Девушка была одета в черные брюки и худи, в белые кроссовки. Рост 22-летней пропавшей составляет 164 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.