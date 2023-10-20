Ученые начали читать лекции школьникам в Северной Осетии

Во Владикавказе заработал научный лекторий для школьников. Лекции читаются по разным отраслям научных знаний и призваны популяризировать науку в молодежной среде.
Лекторий для молодежи, интересующейся наукой. запустили в столице Северной Осетии. В рамках встреч местные ученые будут читать лекции ученикам старших классов.
«Научно-просветительский проект «Лекторий «Академическая среда» рассчитан на учащихся 8−11 классов общеобразовательных школ и предполагает проведение открытых научно-популярных лекций, мастер-классов и семинаров»
– пресс-служба Владикавказского научного центра РАН
Уточняется, что лекции затронут различные сферы знаний как естественнонаучных, так и гуманитарных. Открытие лектория призван популяризировать науку в среде школьников, а также привлечь тех, кто готов в дальнейшем связать свое профессиональное будущее с научной стезей.