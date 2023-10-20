Вестник Кавказа
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Ученые начали читать лекции школьникам в Северной Осетии

Ученые начали читать лекции школьникам в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе заработал научный лекторий для школьников. Лекции читаются по разным отраслям научных знаний и призваны популяризировать науку в молодежной среде.

Лекторий для молодежи, интересующейся наукой. запустили в столице Северной Осетии. В рамках встреч местные ученые будут читать лекции ученикам старших классов.

«Научно-просветительский проект «Лекторий «Академическая среда» рассчитан на учащихся 8−11 классов общеобразовательных школ и предполагает проведение открытых научно-популярных лекций, мастер-классов и семинаров»

– пресс-служба Владикавказского научного центра РАН

Уточняется, что лекции затронут различные сферы знаний как естественнонаучных, так и гуманитарных. Открытие лектория призван популяризировать науку в среде школьников, а также привлечь тех, кто готов в дальнейшем связать свое профессиональное будущее с научной стезей. 

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