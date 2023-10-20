Школьникам Киргизии прочитают лекции преподаватели СКФУ

У киргизских старшеклассников трех крупных городов республики - Оша, Джалал-Абада и Кызыл-Кия на следующей неделе появится возможность не только познакомиться с российской системой преподавания точных наук, но и послушать лекции лучших преподавателей крупнейшего вуза Северного Кавказа - Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщает пресс-служба вуза.
С 23 по 29 октября вуз проводит для школьников 9-11 классов в Киргизии "Российскую неделю математики и точных наук". Старшеклассники смогут послушать теоретические лекции и провести практические занятия по математике, физике и компьютерным наукам, передает "АиФ-Дагестан".
Совершая такой "научный десант", вуз преследует сугубо практические цели – не только показать уровень преподавания, но и привлечь талантливую молодежь Киргизии к дальнейшему обучению именно в российских вузах.