Школьникам Киргизии прочитают лекции преподаватели СКФУ

Опубликовано: 23:20, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На следующей неделе в Киргизии высадится "десант" преподавателей крупнейшего университета Северного Кавказа – в течение семи дней они будут проводить в трех крупных городах страны "Российскую неделю математики".

У киргизских старшеклассников трех крупных городов республики - Оша, Джалал-Абада и Кызыл-Кия на следующей неделе появится возможность не только познакомиться с российской системой преподавания точных наук, но и послушать лекции лучших преподавателей крупнейшего вуза Северного Кавказа - Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщает пресс-служба вуза.

С 23 по 29 октября вуз проводит для школьников 9-11 классов в Киргизии "Российскую неделю математики и точных наук". Старшеклассники смогут послушать теоретические лекции и провести практические занятия по математике, физике и компьютерным наукам, передает "АиФ-Дагестан".

Совершая такой "научный десант", вуз преследует сугубо практические цели – не только показать уровень преподавания, но и привлечь талантливую молодежь Киргизии к дальнейшему обучению именно в российских вузах.