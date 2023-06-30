В СКФУ будет кафедра электроэнергетики

Опубликовано: 20:09, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупнейший вуз Северного Кавказа будет заниматься научной деятельностью в электроэнергетике – для этого в в сотрудничестве с ПАО "Россети Северный Кавказ" в нем создаются кафедра и научная лаборатория.

В крупнейшем вузе СКФО - Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе в скором времени заработают базовая кафедра электроэнергетики и научная лаборатория в этой сфере, - сообщили сегодня в пресс-центре вуза.

"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве СКФУ и ПАО "Россети Северный Кавказ", партнерские проекты будут расширены не только в образовательной сфере, но и в научном направлении. Так, в рамках соглашения будет создана базовая кафедра и научно-исследовательская лаборатория", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"СКФУ… обеспечивает подготовку кадров для компаний электроэнергетического профиля. Только за последние несколько лет подготовлено свыше 700 высококвалифицированных специалистов, в том числе около сотни из них - в рамках целевых договоров"

- ректор вуза Дмитрий Беспалов

Компания и вуз могут гордиться более чем десятилетним сотрудничеством: студенты университета ежегодно стажируются в филиалах компании, а энергетическая отрасль региона динамично развивается, что требует новых навыков от работников энергетического комплекса, отметил руководитель компании Игорь Шмаков.