В СКФУ будет кафедра электроэнергетики

В крупнейшем вузе СКФО - Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе в скором времени заработают базовая кафедра электроэнергетики и научная лаборатория в этой сфере, - сообщили сегодня в пресс-центре вуза.
"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве СКФУ и ПАО "Россети Северный Кавказ", партнерские проекты будут расширены не только в образовательной сфере, но и в научном направлении. Так, в рамках соглашения будет создана базовая кафедра и научно-исследовательская лаборатория", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
"СКФУ… обеспечивает подготовку кадров для компаний электроэнергетического профиля. Только за последние несколько лет подготовлено свыше 700 высококвалифицированных специалистов, в том числе около сотни из них - в рамках целевых договоров"
- ректор вуза Дмитрий Беспалов
Компания и вуз могут гордиться более чем десятилетним сотрудничеством: студенты университета ежегодно стажируются в филиалах компании, а энергетическая отрасль региона динамично развивается, что требует новых навыков от работников энергетического комплекса, отметил руководитель компании Игорь Шмаков.