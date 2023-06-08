В СКФУ заработала новая агробиолаборатория

Опубликовано: 12:32, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В крупнейшем вузе Северного Кавказа – ставропольском СКФУ – заработала новая научно-исследовательская лаборатория, которая будет проводить комплексные исследования почвы и удобрений, чтобы увеличить урожайность сельскохозяйственных культур.

На базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) заработала научно-исследовательская лаборатория агробиотехнологии, в которой ученые займутся исследованиями почвы и эффективности удобрений для нее, сообщили в пресс-центре университета.

Лаборатория будет проводить исследования и разрабатывать технологии в области агрохимии и биологии. Ученые факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ уже определили, что основной сферой их деятельности станет проведение комплексных теоретических и экспериментальных исследований почвы, а также оценка эффективности существующих удобрений, - передает ТАСС.

Лаборатория создана в партнерстве с индустриальным партнером СКФУ, производителем удобрений ООО "Золото полей".

"Новая лаборатория в том числе будет заниматься разработкой инновационной линейки новых удобрений, адаптированных под условия земледелия в Ставропольском крае"

- ректор вуза Дмитрий Беспалов

Использование биотехнологий позволяет увеличить урожайность в растениеводстве до 30%. В конечном счете прикладные исследования ученых должны стать реальной агротехнологией, - отметила декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Наталья Оботурова.