В Крыму освободилась должность главы Минтранса

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко написал заявление об отставке с поста по собственному желанию – в отличие от предшественников, его увольнение вызвано плановой ротацией кадров, а не качеством его работы.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко увольняется по собственному желанию, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Министр транспорта Республики Крым Николай Николаевич Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти"

- Сергей Аксенов

Лукашенко возглавлял крымский Минтранс с апреля 2023 года, до этого он работал в структуре министерства, в декабре 2020 года он стал заместителем министра, а позже – первым заместителем главы министерства.

Напомним, накануне глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение покинуть свой пост по собственному желанию – это случилось после его обстоятельной беседы с Сергеем Аксеновым.