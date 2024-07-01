Вестник Кавказа

Глава МЧС Крыма покидает свой пост

Глава МЧС Крыма покидает свой пост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма принял решение покинуть пост по собственному желанию – такое решение глава министерства принял после обстоятельной беседы с Сергеем Аксеновым.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев написал заявление об увольнении и покинул свой пост, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Провел встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию"

- Сергей Аксенов

Напомним, Сергей Садаклиев стал главой МЧС Крыма 5 февраля 2021 года, до этого он был первым заместителем начальника Главного управления МЧС республики, а ранее занимал в министерстве различные руководящие должности.

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