Глава МЧС Крыма покидает свой пост

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма принял решение покинуть пост по собственному желанию – такое решение глава министерства принял после обстоятельной беседы с Сергеем Аксеновым.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев написал заявление об увольнении и покинул свой пост, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Провел встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию"
- Сергей Аксенов
Напомним, Сергей Садаклиев стал главой МЧС Крыма 5 февраля 2021 года, до этого он был первым заместителем начальника Главного управления МЧС республики, а ранее занимал в министерстве различные руководящие должности.