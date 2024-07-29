Власти Ростова утвердили строительство нового ЖК

Новый микрорайон на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону будет построен – его документацию утвердил глава горадминистрации Алексей Логвиненко, население будущего микрорайона составит 18 тысяч человек.

Власти Ростова-на-Дону приняли документацию по планированию и межеванию территории нового микрорайона города, который раскинется на левом берегу Дона южнее ТРЦ "Мегамаг" напротив Гребного канала, написал в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

"Сегодня подписал Постановление об утверждении документации по планированию и межеванию территории… общей площадью почти 300 га. Работа была начата в сентябре прошлого года. И теперь готов документ, на основании которого у нас появится новый зеленый благоустроенный жилой район с парками, непрерывной пешеходной зоной, озером с обустроенной набережной, объектами благоустройства и социальной инфраструктуры"

- Алексей Логвиненко

Из общей площади комплекса 186 га будет выделено под территории общего пользования, на которых будут построены три детских сада, школа, поликлиника, ФОК и Центр культурного развития, концертно-выставочный комплекс, и, конечно, дома с уютными просторными и светлыми квартирами, в которых будут жить 18 тыс человек. 83 га выделено под озеленение – в микрорайоне будет собственный парк и озеро, а также большая пешеходная зона, написал градоначальник.