Вестник Кавказа

Власти Ростова утвердили строительство нового ЖК

Власти Ростова утвердили строительство нового ЖК
© Фото: администрация Ростова-на-Дону
Новый микрорайон на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону будет построен – его документацию утвердил глава горадминистрации Алексей Логвиненко, население будущего микрорайона составит 18 тысяч человек.

Власти Ростова-на-Дону приняли документацию по планированию и межеванию территории нового микрорайона города, который раскинется на левом берегу Дона южнее ТРЦ "Мегамаг" напротив Гребного канала, написал в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

"Сегодня подписал Постановление об утверждении документации по планированию и межеванию территории… общей площадью почти 300 га. Работа была начата в сентябре прошлого года. И теперь готов документ, на основании которого у нас появится новый зеленый благоустроенный жилой район с парками, непрерывной пешеходной зоной, озером с обустроенной набережной, объектами благоустройства и социальной инфраструктуры"

- Алексей Логвиненко

Из общей площади комплекса 186 га будет выделено под территории общего пользования, на которых будут построены три детских сада, школа, поликлиника, ФОК и Центр культурного развития, концертно-выставочный комплекс, и, конечно, дома с уютными просторными и светлыми квартирами, в которых будут жить 18 тыс человек. 83 га выделено под озеленение – в микрорайоне будет собственный парк и озеро, а также большая пешеходная зона, написал градоначальник.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
350 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Железнодорожный путь Адлер-Кисловодск затронет Сочи

Железнодорожный путь Адлер-Кисловодск затронет Сочи

На Кубани построят еще один культурный центр

На Кубани построят еще один культурный центр

Трасса &quot;Дон&quot; повысит безопасность для пешеходов

Трасса "Дон" повысит безопасность для пешеходов

Цены на квартиры в Сочи взлетели на 22%

Цены на квартиры в Сочи взлетели на 22%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы