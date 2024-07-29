Казахстан вводит новую систему питания школьников

В Казахстане повсеместно внедряется новая система бесплатного и льготного питания для школьников – теперь их родители смогут не только оплачивать ее через мобильное приложение, но и контролировать, поел ли их ребенок.

Министерство просвещения Казахстана представило общественности новую систему бесплатного и льготного питания для учащихся школ, разработанную совместно с Минцифры, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Проект позволит родителям получить услугу проактивно, отслеживать посещаемость детей в школьных столовых и использовать цифровые ваучеры для льготного питания. На данный момент системы учета и фиксации питания уже работают в 250 школах в 15 регионах. Для расширения проекта ведутся работы по обеспечению школ системами учета и фиксации питания и их интеграция с системой "Социальный кошелек""

- Минпросвещения Казахстана

Проект, в котором используется мобильное приложение eGov Mobile, уже успешно протестирован в Астане и Шымкенте, а также Акмолинской и Мангистауской областях. Внедрять его постепенно, по мере готовности к нему учебных заведений страны, добавили в министерстве, передает "АиФ-Казахстан".