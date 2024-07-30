Особый противопожарный режим начал действовать в Северной Осетии

Власти Северной Осетии приняли решение установить дополнительные требования пожарной безопасности. Причина – сильнейшая жара, которая ожидается в ближайшее время в регионе.
В Северной Осетии начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой главы и правительства региона 5 августа.
"Докладывая об оперативной обстановке в республике, заместитель председателя правительства РСО - Алания Ирбек Томаев доложил, что в 60 населенных пунктах республики введен особый противопожарный режим"
– пресс-служба
В этой связи руководитель региона Сергей Меняйло обратился к сотрудникам МЧС с призывом внимательно следить за соблюдением требований пожарной безопасности.
Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшее время столбики термометров в степных районах Северной Осетии поднимутся почти до +40 градусов.