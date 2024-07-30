Вестник Кавказа

Особый противопожарный режим начал действовать в Северной Осетии

Особый противопожарный режим начал действовать в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии приняли решение установить дополнительные требования пожарной безопасности. Причина – сильнейшая жара, которая ожидается в ближайшее время в регионе.

В Северной Осетии начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой главы и правительства региона 5 августа.

"Докладывая об оперативной обстановке в республике, заместитель председателя правительства РСО - Алания Ирбек Томаев доложил, что в 60 населенных пунктах республики введен особый противопожарный режим"

– пресс-служба

В этой связи руководитель региона Сергей Меняйло обратился к сотрудникам МЧС с призывом внимательно следить за соблюдением требований пожарной безопасности.

Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшее время столбики термометров в степных районах Северной Осетии поднимутся почти до +40 градусов.

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