Жару сменят град и ветер на Северном Кавказе

Аномально жаркая погода постепенно покидает Северный Кавказ. Ей на смену придут ливни, грозы и ветер с порывами до 25 м/c.

После аномальной жары на Северный Кавказ придут ливни, грозы и порывистый ветер. Это явление вызвано влиянием различных атмосферных фронтов, аномальными тепловыми волнами и изменениями в градиенте давления, которые приводят к нестабильной погоде в регионе.

«5 августа в степных районах Северной Осетии ожидается сильная жара с максимальной температурой до 38 градусов. 5−7 августа в Карачаево-Черкесии – сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 метров в секунду. В Кабардино-Балкарии 5 августа в центральных районах прогнозируется сильная жара с максимальной температурой до 38 градусов, а 5−7 августа – сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 метров в секунду»

– Гидрометцентр России

В тоже время жара задержится на Ставрополье. Здесь в понедельник прогнозируется до 40 градусов.

Спасатели рекомендуют во время сильной жары придерживаться элементарных правил: больше пить, и меньше находиться на открытом солнце. Также не стоит изнурять себя избыточными физическими нагрузками.