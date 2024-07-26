Переназначен секретарь Совбеза Абхазии

Секретарем абхазского Совета безопасности стал Рауль Лолуа. Он сменил на этом посту Сергея Шамбу.
Бывший глава МВД Абхазии Рауль Лолуа стал секретарем Совбеза страны в соответствии с подписанным президентским указом.
«Назначить Лолуа Рауля Валериевича секретарем Совет безопасности Республики Абхазия»
– президент Абхазии Аслан Бжания
Предшественник Лолуа был назначен на новое место – Сергей Шамба возглавил МИД Абхазии.
В разные годы новый глава Совбеза занимал должности начальника одного из центром Службы госбезопасности, МВД, был депутатом, а также главой администрации района республики.