Вестник Кавказа

Переназначен секретарь Совбеза Абхазии

Переназначен секретарь Совбеза Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секретарем абхазского Совета безопасности стал Рауль Лолуа. Он сменил на этом посту Сергея Шамбу.

Бывший глава МВД Абхазии Рауль Лолуа стал секретарем Совбеза страны в соответствии с подписанным президентским указом.

«Назначить Лолуа Рауля Валериевича секретарем Совет безопасности Республики Абхазия»

– президент Абхазии Аслан Бжания

Предшественник Лолуа был назначен на новое место – Сергей Шамба возглавил МИД Абхазии.

В разные годы новый глава Совбеза занимал должности  начальника одного из центром Службы госбезопасности, МВД, был депутатом, а также главой администрации района республики.

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