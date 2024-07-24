Новый жилой комплекс появится в Черкесске для расселения аварийных домов

В КЧР началось возведение современного жилого комплекса в рамках проекта "Сейсмика". Сейчас ведут работы по строительству 4 девятиэтажных домов.

В столице Карачаево-Черкесии появится новый жилой комплекс. Его площадь составит более 50 тыс кв км. Строительство организовано в рамках проекта "Сейсмика", благодаря которому жители региона смогут переселиться из аварийного жилья в новое. Информация об этом появилась на сайте Минстроя России.

"Вторая очередь жилого комплекса в Черкесске возводится с опережением графика. Его готовность составляет более 30%. На объекте ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса, наружных стен и перегородок, лестниц, заполнению оконных проемов, а также наружной отделке"

- генеральный директор ФБУ "РосСтройКонтроль" Владимир Щербинин

На данный момент в новом микрорайоне под названием "Северный" строители возводят 4 дома в 9 этажей на 864 квартиры. В будущем безопасным жильем будут обеспечены более 35 тыс человек.

Каждый подъезд будет иметь лифт грузоподъемностью в 1 т. В подвальных помещениях разместят кладовые, насосные, электрощитки и другое оборудование.

Помимо этого территорию возле домов облагородят. Дворы будут заполнены зеленью, для детей создадут современные игровые площадки, а для взрослых разместят парковочные места. Общественную среду также сделают более доступной для людей с инвалидностью.