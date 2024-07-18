Власти осетинского совхоза раздавали аграриям заповедные земли

Прокуратура Северной Осетии выявила почти 300 фактов незаконной раздачи земель в заказнике "Цейский" местным аграриям – на каких основаниях это было сделано, сейчас выясняют следователи надзорного органа.

Земельные участки государственного природного заказника федерального значения "Цейский" в Алагирском районе Северной Осетии, раскинувшегося между реками Агдон и Фиагдон, раздавались для возделывания местным земледельцам, выявила проверка прокуратуры республики, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

"Проверкой установлено, что земельный участок лесного фонда, принадлежащий в силу закона РФ и закрепленный до принятия действующих Земельного и Лесного кодексов РФ за совхозом "Дзуарикау", органами местного самоуправления был необоснованно отнесен к категории земель сельскохозяйственного назначения"

- прокуратура Северной Осетии

Из этих земель общей площадью более 45 га с 2016 по 2023 год было сформировано почти 300 участков, которые и были выданы аграриям, передает "Интерфакс".

Особо сотрудников прокуратуры поразило то, что все эти участки совершенно не подходят для земледелия – на них растут многолетние леса, а значит, разрешения допускали их вырубку лесов, добавили в пресс-службе.

Такое самовольное распоряжение землями могло причинить заказнику невосполнимый ущерб - прокуратура республики передала в суд более 290 исковых заявлений об оспаривании этих сделок и признании этих земель государственным лесным фондом и собственностью государства.