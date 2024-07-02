Ипотека снова дорожает

Сбербанк вслед за ВТБ сегодня поднимает ставки по рыночной ипотеке - минимальная ставка для покупки квартиры на вторичном рынке теперь составит 20%, а значит, ипотека для покупателей недвижимости станет еще дороже.

Ипотечных заемщиков ждет неприятная новость – вслед за банком ВТБ ставки по рыночной ипотеке сегодня поднимает и Сбербанк, с 6 августа заемщикам придется платить банку минимум 20%, сообщили в пресс-службе банка.

"С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых"

- Сбербанк

К новым обязательным платежам добавятся страхование жизни, использование сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс", и все это - при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости, рассказали в пресс-службе банка, передает РИА Новостм.

Вырастут ставки и по программам "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков", "Коммерческая недвижимость", и при строительстве жилого дома, а больше всего, на целых 2 процентных пункта, они вырастут по программе "Нецелевой под залог недвижимости".

Но есть и ложка меда: по заявкам, принятым до 6 августа, условия кредитования останутся прежними, - заверили в Сбербанке.