Вестник Кавказа

В Армении обсудили возможные направления сотрудничества с USAID

встреча представителей Минэкономики Армении и агентства USAID
© Фото: соцсети Минэкономики Армении
Представители Минэкономики Армении провели встречу с сотрудниками американского агентства USAID. Стороны поговорили о дальнейших направлениях сотрудничества.

Во вторник, 6 августа, состоялась встреча главы Минэкономики Армении Геворка Папояна и представителей Агентства Соединенных Штатов по международному развитию в республике (USAID). Об этом сказано в заявлении, распространенном армянским ведомством.

На переговорах также присутствовали заместители армянского министра Севак Микаелян и Нарек Овакимян.

"На встрече были представлены итоги программы МИД США "Экономические основы устойчивой Армении" и возможные направления сотрудничества на следующий год"

– пресс-служба министерства

В ходе переговоров Геворк Папоян отметил активное сотрудничество и перечислил приоритетные шаги и направления, направленные на создание стабильной и развивающейся экономики.

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