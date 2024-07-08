В Армении обсудили возможные направления сотрудничества с USAID

Представители Минэкономики Армении провели встречу с сотрудниками американского агентства USAID. Стороны поговорили о дальнейших направлениях сотрудничества.

Во вторник, 6 августа, состоялась встреча главы Минэкономики Армении Геворка Папояна и представителей Агентства Соединенных Штатов по международному развитию в республике (USAID). Об этом сказано в заявлении, распространенном армянским ведомством.

На переговорах также присутствовали заместители армянского министра Севак Микаелян и Нарек Овакимян.

"На встрече были представлены итоги программы МИД США "Экономические основы устойчивой Армении" и возможные направления сотрудничества на следующий год"

– пресс-служба министерства

В ходе переговоров Геворк Папоян отметил активное сотрудничество и перечислил приоритетные шаги и направления, направленные на создание стабильной и развивающейся экономики.