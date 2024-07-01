Вестник Кавказа

Директор USAID едет в Армению

Саманта Пауэр
© Фото: соцсети Саманты Пауэр
Сегодня глава USAID начинает свой визит в Армению. В рамках поездки она пообщается с руководством страны, а также с предпринимателями, молодежью и СМИ.

В понедельник, 8 июля, директор Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) приедет в Ереван. Об этом сказано в заявлении, распространенном миссией USAID в Армении. 

В рамках поездки Саманта Пауер подтвердит углубление связей Соединенных Штатов с Арменией и поддержку реформам правительства республики, направленным на укрепление устойчивости страны. 

"Глава USAID встретится с высокопоставленными чиновниками правительства Армении, лидерами деловой среды, молодежью и представителями СМИ, чтобы подчеркнуть приверженность USAID укреплению демократических институтов Армении и использованию ее экономического потенциала во благо всего армянства"

– миссия агентства в Армении 

Визит Пауер в республику продлится до 11 июля.

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