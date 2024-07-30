Из Казахстана в ЕС пытались вывезти рыбы почти на полмиллиона долларов

Казахстанские правоохранители пресекли крупный канал контрабанды рыбной продукции: расследование завершило Агентство по финансовому мониторингу страны, однако преступник отделался лишь крупным штрафом.

Предприимчивый казахстанский бизнесмен наладил контрабандный экспорт в страны Евросоюза филе судака, выращенного в Казахстане, успев переправить в ЕС более 60 т рыбы на общую сумму $419 тыс, пока им не заинтересовалось Агентство по финансовому мониторингу страны.

"Расследованием установлено, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель юридического лица приобретал незаконно выловленную рыбу, которую в последующем экспортировал в страны Евросоюза"

- Агентство по финансовому мониторингу

Бизнесмен оформлял разрешения на экспорт, подавая подложные документы о происхождении рыбы, передает Sputnik Казахстан.

Тем не менее, наказание суда оказалось неожиданно мягким: преступник лишь оштрафован на 3,6 млн тенге (1000 МРП или $7,7 тыс). Таможенную стоимость проданного рыбного филе у него конфискуют в пользу государства.