Ставрополье обеспечит россиян тепличными овощами 

Увеличение производства тепличных овощей на Ставрополье на 14,5%. Показатель составил около 87 тыс тонн, сообщили в Минсельхозе региона.

Начиная с начала текущего года на Ставрополье наблюдается рост производства тепличных овощей, который составил 14,5%.

«С начала года аграриями произведено 86,8 тыс тонн овощей защищенного грунта, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство томатов достигло отметки в 69,4 тыс тонн, огурцов - 17,1 тыс тонн»

– пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства края Елены Тамбовцевой

По ее словам, одним из основных районов, где расположены значительные мощности производства тепличных овощей, является Изобильненский округ.

Ряд современных тепличных комплексов, оснащенных инновационным оборудованием для контроля климата и автоматизации процессов выращивания овощей, позволяет региону увеличивать производственные показатели и конкурировать на рынке сельскохозяйственной продукции.

Вместе с Изобильненским округом, Кировский и Предгорный округа также играют значительную роль в развитии производства тепличных овощей на Ставрополье.

Благоприятные почвенно-климатические условия, наличие квалифицированных специалистов и мощностей современных тепличных комплексов делают эти районы привлекательными для развития сельскохозяйственного производства.

Таким образом, увеличение производства тепличных овощей на Ставрополье на 14,5% свидетельствует о положительной динамике развития сельского хозяйства в регионе.