Фуры на Верхнем Ларсе попросили разъехаться по домам

У большегрузов на Верхнем Ларсе сегодня практически не осталось шансов пересечь границу России и Грузии - власти Северной Осетии приняли решение разворачивать фуры из-за ремонта на КПП, сообщили дорожные службы республики.

Дорожные патрули ДПС начали разворачивать большегрузы на подъезде к Северной Осетии из-за ремонта на КПП "Верхний Ларс", сообщил в своем Telegram-канале руководитель республики Сергей Меняйло.

"С часа ночи и до особого распоряжения пункт пропуска будет полностью закрыт. Рекомендую всем, кто в ближайшее время собирался пересекать госграницу через "Верхний Ларс", пересмотреть маршрут"

- Сергей Меняйло

По согласованию с главой республиканского МВД количество патрульных машин на участке дороги Владикавказ - Верхний Ларс увеличат^ bз-за скорого временного закрытия движения по Военно-Грузинской дороге в связи с ремонтными работами на КПП с грузинской стороны выросло и число автомобильных патрулей, отметил Меняйло.

"Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" к данному часу такова: все полосы работают на пропуск через госграницу легковых автомобилей. Движение большегрузного автотранспорта приостановлено. Кроме того, отсекаем большегрузы на подъездах к республике… Количество патрульных машин ГИБДД на участке дороги от Владикавказа до Верхнего Ларса будет увеличено"

- Сергей Меняйло

Очередь легковушек на границе тоже остается критической – проезда ожидают более тысячи легковых автомобилей, добавил Меняйло.