Вестник Кавказа

Водопроводной водой отравились 30 человек в Дагестане

Водопроводной водой отравились 30 человек в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане проводится расследование по факту отравления трех десятков местных жителей. Причина произошедшего – некачественная вода в водопроводе.

В селе Эрпели в Дагестане отравились водопроводной водой десятки местных жителей. Об этом сказано в заявлении регионального управления Роспотребнадзора.

"Своевременные меры позволили не допустить крупной вспышки кишечных инфекций в селе Эрпели Буйнакского района Дагестана. С 1 августа работает бригада эпидемиологов Роспотребнадзора и Минздрава республики. Общее количество пострадавших составляет 30 человек"

– пресс-служба управления

Там отметили, что вода, которой отравились граждане, подавалась в отсутствии какой-либо водоподготовки.

Специалисты провели исследование в лаборатории, в ходе которого выяснили, что в водопроводной воде присутствуют возбудители кишечных инфекций – дизентерия, норовирус и ротавирус.

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