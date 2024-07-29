Водопроводной водой отравились 30 человек в Дагестане

В Дагестане проводится расследование по факту отравления трех десятков местных жителей. Причина произошедшего – некачественная вода в водопроводе.
В селе Эрпели в Дагестане отравились водопроводной водой десятки местных жителей. Об этом сказано в заявлении регионального управления Роспотребнадзора.
"Своевременные меры позволили не допустить крупной вспышки кишечных инфекций в селе Эрпели Буйнакского района Дагестана. С 1 августа работает бригада эпидемиологов Роспотребнадзора и Минздрава республики. Общее количество пострадавших составляет 30 человек"
– пресс-служба управления
Там отметили, что вода, которой отравились граждане, подавалась в отсутствии какой-либо водоподготовки.
Специалисты провели исследование в лаборатории, в ходе которого выяснили, что в водопроводной воде присутствуют возбудители кишечных инфекций – дизентерия, норовирус и ротавирус.