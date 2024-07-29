Иран начал арестовывать сотрудников сферы безопасности

Иран начал задерживать сотрудников сферы безопасности. Уже арестовано более 10 человек в ходе расследования убийства Исмаила Хании в Тегеране, рассказали в The New York Times.
«Иран задержал более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, военных чиновников и сотрудников военного гостевого дома в Тегеране, в ответ на масштабное и унизительное нарушение безопасности»
- The New York Times
После происшествия агенты безопасности изолировали сотрудников резиденции, где произошло убийство, и забрали у них средства связи. Они допросили всех ответственных, за безопасность иранской столицы.
Ранее организация ХАМАС наложила ответственность за убийство Хании на спецслужбы Израиля. Они, в свою очередь, отказались как-либо комментировать ситуацию.