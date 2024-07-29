Иран начал арестовывать сотрудников сферы безопасности

В ходе расследования недавнего убийства лидера Хамаса Исмаила Хании Иран начал задерживать сотрудников сферы безопасности. Всего арестовано более 10 человек.

Иран начал задерживать сотрудников сферы безопасности. Уже арестовано более 10 человек в ходе расследования убийства Исмаила Хании в Тегеране, рассказали в The New York Times.

«Иран задержал более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, военных чиновников и сотрудников военного гостевого дома в Тегеране, в ответ на масштабное и унизительное нарушение безопасности»

- The New York Times

После происшествия агенты безопасности изолировали сотрудников резиденции, где произошло убийство, и забрали у них средства связи. Они допросили всех ответственных, за безопасность иранской столицы.

Ранее организация ХАМАС наложила ответственность за убийство Хании на спецслужбы Израиля. Они, в свою очередь, отказались как-либо комментировать ситуацию.