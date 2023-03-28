Границу Армении и Грузии тряхнуло землетрясением

Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии сегодня. По данным грузинских сейсмологов, магнитуда составила 3,5, армянских – 3.

Землетрясение было зарегистрировано сегодня в районе границы между Грузией и Арменией, о нем рассказали и в Тбилиси, и в Ереване.

По данным Наццентра сейсмомониторинга Грузии, подземные толчки были зарегистрированы в 10:44 по местному времени (9.44 мск). Глубина залегания очага составила 12 км. Эпицентр же находился на расстоянии 26 км от Дманиси и 9 км от села Самеба.

В Спасательной службе армянского МВД уведомили о землетрясении магнитудой 3.

Армянские сейсмологи определили эпицентр на расстоянии 16 км к северо-востоку от села Бавра. По их данным, глубина залегания очага достигла 10 км. Что касается силы толчков, то она оценивается в 4 балла.

Силу стихии почувствовали на себе жители некоторых сел в Ширакской области.