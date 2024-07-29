Азербайджанцы стали чаще посещать Турцию

Число граждан Азербайджана, посещающих Турцию, возросло. С начала 2024 года в страну прибыло 418 тыс азербайджанцев. Доля составила 1,93%.

Почти 84 тыс граждан Азербайджана посетили Турцию в июне текущего года – на 13,05% больше прошлогодних показателей, пишет пресс-служба Минкультуры и туризма Турции.

Стоит отметить, что с начала 2024 года Турцию посетили более 418 тыс азербайджанцев – на 27,44% больше, чем в первом полугодии 2023 года.

Доля азербайджанских граждан среди зарубежных гостей, прибывших в Турцию в июне, составила 1,43%, а за первые 6 месяцев 2024 года - 1,93%.