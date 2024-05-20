Золото впервые в истории подорожало выше $2500 за унцию

Стоимость золота рекордно подорожала. Спросу на золото поспособствовали рост напряженности на Ближнем Востоке и снижение пошлин на импорт золота в Индию.

Цены на золото достигли нового исторического максимума, превысив $2 500 за унцию. Это произошло благодаря спросу инвесторов на защитные активы.

Как пишет MarketWatch, котировки фьючерсов на золото на бирже Comex увеличились на 1% и торгуются на уровне $2 506,2 за тройскую унцию.

Как заявил глава отдела исследований в Pepperstone Крис Уэстон, спросу на золото поспособствовал рост напряженности на Ближнем Востоке. По его словам, эскалация в регионе сделала золото самым популярным активом для хеджирования рисков.

Помимо этого, отметил он, еще одним фактором, который мог вызвать спрос на металл, стало снижение пошлин на импорт золота в Индию.

Почему золото подорожало с начала года на $400 за унцию?

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие причины привели к тому, что с декабря прошлого года золото постоянно растет в цене, раз за разом обновляя исторические рекорды.

"Самое основное – это введение санкций и блокировка денежных средств на корреспондентских счетах по санкционным причинам, реализованная европейскими банками и Федеральной резервной системой. Речь идет о замороженных долларах и евро не только России, но и Ирана, и других стран. Данные действия внесли большую неопределенность в будущее мировой финансовой системы. Множество стран сейчас как в Европе, так и в Африке, и в Юго-Восточной Азии для снижения возможных рисков вкладываются в золото, считая, что оно как символ богатства является более или менее универсальным средством платежей и хранения", - сообщил он.

"Действительно, центральные банки многих стран и коммерческие банки начали активно покупать золото. Они стали вкладывать денежные средства не в ценные бумаги, а именно в золото, считая его более надежным средством сохранения капиталов с достаточно высокой ликвидностью. Золото, с одной стороны, в любой момент можно поменять на какую-то конвертируемую валюту, а с другой стороны, оно представляет собой материальную форму богатства, лежит в хранилище и никуда оттуда не девается", - пояснил Юрий Юденков.

"Тут стоит добавить, что американский внешний долг растет и никто не знает, что дальше будет с американскими ценными бумагами. В совокупности с блокировками счетов развивающихся стран и неопределенностью на финансовом рынке все это не внушает оптимизма, поэтому страны предпочитают пока вкладываться в золото. В результате золото постоянно дорожает", - отметил экономист.

Не приходится сомневаться, что и дальше стоимость золота будет увеличиваться, а вместе с ним продолжат дорожать и другие редкие металлы. "Количество населения растет, денежная масса тоже, в то время как золото остается довольно редким металлом. В обозримом будущем оно будет расти в цене, как и любые драгоценные металлы. Все они используются в электронике и других современных средствах. К примеру, современный истребитель несет в себе примерно 30 кг драгоценных металлов – золото, серебро, платина, палладий. При постоянно растущем спросе цены на них могут только увеличиваться", - заключил Юрий Юденков.