Промышленный парк "Энем" в Адыгее заработает через год

Уже через год в Адыгее заработает первый в республике промышленный парк "Энем", который строится большей частью за счет инвестиций – его резидентами планируют стать многие компании, которые принесут бюджету региона миллиардные доходы.

Уже в будущем 2025 году в Тахтамукайском районе Адыгеи заработает первый в республике государственный промышленный парк "Энем" сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"В настоящее время создаем там всю необходимую для размещения производств инфраструктуру: строятся дороги, энергосети, очистные сооружения, административные помещения... Запустить его в эксплуатацию рассчитываем в 2025 году"

- Мурат Кумпилов

К ноябрю в промпарк будет инвестировано 3,25 млрд рублей в два раза больше ранее запланированного. Управлять им будет государственное АО "Корпорация развития Республики Адыгея", а запуск грандиозного проекта позволит привлечь в республику 65 млрд рублей, добавил глава республики.

Резидентами промпарка уже готовы стать компании по выпуску гофроупаковки, котельного оборудования, труб и фитингов, медицинских изделий, полуфабрикатов и продуктов для правильного питания, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.