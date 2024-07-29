Дорога в Абхазии открыта после падения деревьев из-за пожара

Дорога, где ранее загорелся подлесок в Гагрском районе Абхазии, была заблокирована двумя деревьями, чьи корни ослабли в результате пожара. Службы оперативно очистили транспортное полотно и возобновили движения автотранспорта.

Движение на республиканской дороге в Гагрском районе Абхазии снова открыто для автотранспорта, рассказали в местном МВД.

Автомагистраль была закрыта для движения из-за упавших на нее деревьев в районе села Багрыпста. Службы сообщили, что это могло быть последствием недавних крупных пожаров в Абхазии в этом районе. Корни деревьев ослабли из-за возгораний и высоких температур. Движение на этом участке было заблокировано с раннего утра.

В результате происшествия получили повреждения три автомобиля. Никто из людей не был травмирован.

Пожар в Абхазии

Ранее под Гагрой вспыхнул пожар на площади в 60 га. Изначально загорелся подлесок около республиканской трассы. Вскоре пожар добрался и до дачи Сталина в районе Холодной речки, где погорело несколько окон. Пожарные потушили крупные очаги возгорания, однако ликвидация тех, что находились в труднодоступных местах в гористой местности, вызвала большие затруднения.