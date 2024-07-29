Вестник Кавказа

Пожар продолжает полыхать в Гагре в Абхазии

Пожар продолжает полыхать в Гагре в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лесной пожар, который начался вчера в Гагре (загорелся подлесок) и который дошел до дачи Сталина, за ночь не удалось потушить, рассказали спасатели в Абхазии.

Лес продолжает гореть в Гагрском район Абхазии на десятках гектаров – ситуация на месте пожара не изменилась за прошедшую ночь, рассказал начальник районного пожарно-спасательного отряда Давид Бганба.

Возгорание началось накануне утром у Холодной речки, пламя охватило лесную подстилку. За день огонь распространился на 60 га. В том числе пламя дошло до дачи Сталина и опалило окно, но пожарные отогнали огненную стихию.

Накануне к вечеру площадь пожара составила 50 га. Огнеборцы потушили все очаги по периметру, рассказал Бганба Sputnik. А вот до тех, что продолжают гореть, добраться невозможно, так как они находятся в труднодоступных местах.

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