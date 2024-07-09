Нурмагомедов и Магомедов победили своих соперников на турнире UFC в ОАЭ

В ночь на воскресенье в ОАЭ состоялся очередной турнир UFC. Свои поединки на нем провели Умар Нурмагомедов и Шарабутдин Магомедов.
В ночь с 3 на 4 августа российские бойцы смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и Шарабутдин Магомедов провели свои поединки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Абу-Даби.
Соперником Нурмагомедова был американец Кори Сэндхаген, а Магомедова – поляк Михал Олексейчук.
Оба российских бойца одержали свои победы единогласным решением судей.
Справка
Нурмагомедов победил во всех своих 18 поединках, проведенных в MMA. У Сэндхагена на счету 17 побед и 5 поражений.
Магомедов провел в MMA 14 поединков, победив в них всех своих соперников. У Олексейчука 19 побед и 9 поражений.