Нурмагомедов и Магомедов победили своих соперников на турнире UFC в ОАЭ

В ночь на воскресенье в ОАЭ состоялся очередной турнир UFC. Свои поединки на нем провели Умар Нурмагомедов и Шарабутдин Магомедов.

В ночь с 3 на 4 августа российские бойцы смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и Шарабутдин Магомедов провели свои поединки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Абу-Даби.

Соперником Нурмагомедова был американец Кори Сэндхаген, а Магомедова – поляк Михал Олексейчук.

Оба российских бойца одержали свои победы единогласным решением судей.

Справка

Нурмагомедов победил во всех своих 18 поединках, проведенных в MMA. У Сэндхагена на счету 17 побед и 5 поражений.

Магомедов провел в MMA 14 поединков, победив в них всех своих соперников. У Олексейчука 19 побед и 9 поражений.