Самолет Uzbekistan Airways экстренно приземлился в Баку

В столице Азербайджана в пятницу вынужденно приземлился лайнер, направлявшийся в Самарканд. Экипаж запросил посадку в связи с ухудшением здоровья у одного из пассажиров.

Вечером 2 августа в Баку совершил вынужденную посадку самолет Uzbekistan Airways, летевший из Стамбула в Самарканд. Об этом рассказали в аэропорту Гейдар Алиев, в котором приземлился лайнер.

Согласно информации, экипаж самолета запросил посадку после того, как одному из пассажиров стало плохо.

"Самолет Airbus A320 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 18:45 по местному времени (17:45 мск). Пассажиру немедленно была оказана первая помощь. После улучшения здоровья он по собственному желанию продолжил путь к месту назначения"

– пресс-служба аэропорта

В районе 21:00 (20:00 мск) воздушное судно вылетело в Самарканд.